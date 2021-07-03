Глава ЛДПР Жириновский прокомментировал слухи о конфликте с сыном

politexpert.net / Аврора Зорина

Вице-спикер Госдумы России Игорь Лебедев отказался участвовать в парламентских выборах из-за решения заняться другим делом, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам парламентария, он не ругался со своим сыном Игорем Лебедевым, который намерен завершить свою политическую карьеру. Вице-спикер уходит из партии и не станет баллотироваться в депутаты, поскольку решил заняться другим делом, сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР также опроверг слухи о конфликте Лебедева с другими членами партии.