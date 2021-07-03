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Василий Уткин не сомневается в увольнении провалившего Евро-2020 Черчесова

Спорт
/ Обновлено: 03 июля 2021 18:55 51

Василий Уткин не сомневается в увольнении провалившего Евро-2020 Черчесова
Global Look Press / Dmitry Golubovich / Global Look Press

Блогер Василий Уткин убежден, что после ответов на пресс-конференции, посвященной выступлению сборной России на Евро-2020, наставник национальной команды будет уволен.

Василий Уткин в Telegram-канале прокомментировал ситуацию со Станиславом Черчесовым, который пока остается главным тренером сборной России. По мнению блогера, уже на следующей неделе наставник национальной команды будет уволен.

"Его публичные выступления в корне изменили ситуацию. До своих высказываний он был тренером ЧМ-2018, которому была нужна поддержка в трудной ситуации. Теперь же он в первую очередь токсичный сотрудник, которого придется защищать, заново утверждая в общественном мнении", — написал Уткин.

Черчесов занимает пост главного тренера сборной России с 2016 года. На чемпионате Европы национальная команда сумела одержать всего одну победу и не попала в плей-офф континентального первенства. Ближайшие матчи сборная России проведет в сентябре.

#увольнение #сборная россии #черчесов #евро-2020 #уткин
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