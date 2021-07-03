Кедми рассказал о партнерских отношениях США с нацистами во времена Второй мировой

mil.ru / пресс-служба министерства обороны РФ
США не имеют никакого права присваивать себе победу над Третьим рейхом, так как они сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны, заявил политолог Яков Кедми.
США и Европа постоянно пытаются принизить роль СССР в борьбе с фашизмом, а Вашингтон неоднократно предпринимал попытки присвоить себе победу над нацистской Германией. Однако у США нет права называть себя победителем.
"Американские фирмы поставляли топливо прямо или косвенно через Португалию нацистской Германии до 1944 года", — заявил политолог.
Сотрудничество только укрепляло фашистов, что могло повлиять на исход Второй мировой войны, подчеркнул эксперт.