mil.ru / пресс-служба министерства обороны РФ

США не имеют никакого права присваивать себе победу над Третьим рейхом, так как они сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны, заявил политолог Яков Кедми.

США и Европа постоянно пытаются принизить роль СССР в борьбе с фашизмом, а Вашингтон неоднократно предпринимал попытки присвоить себе победу над нацистской Германией. Однако у США нет права называть себя победителем.

"Американские фирмы поставляли топливо прямо или косвенно через Португалию нацистской Германии до 1944 года", — заявил политолог.

Сотрудничество только укрепляло фашистов, что могло повлиять на исход Второй мировой войны, подчеркнул эксперт.