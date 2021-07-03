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Кедми рассказал о партнерских отношениях США с нацистами во времена Второй мировой

Политика
/ Обновлено: 03 июля 2021 17:52 55

Кедми рассказал о партнерских отношениях США с нацистами во времена Второй мировой
mil.ru / пресс-служба министерства обороны РФ

США не имеют никакого права присваивать себе победу над Третьим рейхом, так как они сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны, заявил политолог Яков Кедми.

США и Европа постоянно пытаются принизить роль СССР в борьбе с фашизмом, а Вашингтон неоднократно предпринимал попытки присвоить себе победу над нацистской Германией. Однако у США нет права называть себя победителем.

"Американские фирмы поставляли топливо прямо или косвенно через Португалию нацистской Германии до 1944 года", — заявил политолог.

Сотрудничество только укрепляло фашистов, что могло повлиять на исход Второй мировой войны, подчеркнул эксперт.

#сша #германия #нацизм #вторая мировая война
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