Первые 100 московских предприятий получат гранты за вакцинацию от COVID-19

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Гранты получат первые 100 предприятий Москвы, которые полностью завершат вакцинацию 60% работников, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

О вакцинации первым компонентом препарата от коронавируса отчитались свыше 1500 московских организаций. Первая сотня предприятий получит гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, рассказал глава столицы в своем блоге.

Помощь также получат предприятия общественного питания, которые четко соблюдают требования по применению QR-кодов. Собянин выразил надежду, что часть средств направят на поощрение привившихся сотрудников.