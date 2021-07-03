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Первые 100 московских предприятий получат гранты за вакцинацию от COVID-19

Экономика
/ Обновлено: 03 июля 2021 17:48 68

Первые 100 московских предприятий получат гранты за вакцинацию от COVID-19
pixabay.com /

Гранты получат первые 100 предприятий Москвы, которые полностью завершат вакцинацию 60% работников, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

О вакцинации первым компонентом препарата от коронавируса отчитались свыше 1500 московских организаций. Первая сотня предприятий получит гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, рассказал глава столицы в своем блоге.

Помощь также получат предприятия общественного питания, которые четко соблюдают требования по применению QR-кодов. Собянин выразил надежду, что часть средств направят на поощрение привившихся сотрудников.

#собянин #вакцинация #гранты
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