«Америка проиграла эту войну»: как США уходят из Афганистана

Global Look Press / Ahmad Massoud / Xinhua

Американские войска покинули главную военную базу в Афганистане 2 июля, оставив афганцам авиабазу Баграм и здание «Всемирного торгового центра» — главного пристанища для «местного и международного бизнеса».

Ну а пристанищем афганских солдат станет американская авиабаза, хоть количество военных в Афганистане постепенно уменьшается. В Пентагоне отметили, что передача базы местным вооруженным силам была «ключевой вехой» в выводе войск США из страны. При этом подчеркивается: американские военные по-прежнему имеют право «защищать афганские ВС».

«Такие полномочия все еще существуют», — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби и добавил, что не знает сроков их окончания.



Президент США Джо Байден подтвердил, что вывод военных «идет по плану», но некоторые американские войска все еще будут находиться в Афганистане и в сентябре (США обещали вывести своих солдат до начала осени) в рамках «рационального вывода войск с союзниками». На страницах мировых СМИ американские войска покинули Афганистан, на деле — не совсем.

Многочисленные вопросы журналистов об окончательных сроках Байдену не понравились. Корреспондентам он предложил поговорить «о более приятных вещах».

В Баграме, что в часе езды от Кабула, американские военные координировали боевые действия в воздухе и логистику всей своей афганской миссии. Теперь заниматься этим некому, да и миссия заканчивается. Талибы поблагодарили США за отъезд.

«Мы считаем этот вывод позитивным шагом. Афганцы могут приблизиться к стабильности и миру при полном выводе иностранных сил», — сказал представитель движения «Талибан»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) Забихулла Муджахид.

В Афганистане было убито более 3500 военнослужащих из разных стран. Западный дипломат в Кабуле сказал, что Вашингтон и его союзники по НАТО «выиграли много сражений, но проиграли войну в Афганистане», цитирует Reuters.

wikipedia.org / seair21 / Lukas Augustin / CC BY 3.0

В обмен на уход США талибы пообещали не позволять международным террористам действовать на афганской территории. Они обязались вести диалог с правительством Афганистана, но переговоры в Катаре практически не сдвинулись с мертвой точки.

Вашингтон к 2022 году обещает предоставить Кабулу помощь в размере 3 миллиардов долларов. Как сообщает Reuters, террористы запрещенного в России «Талибана» отказываются прекращать огонь, а афганские солдаты, если верить американскому изданию, опасаясь за жизнь и благополучие семей, не хотят служить дальше, лишившись поддержки США.

«Три официальных лица, знакомые с обсуждениями, заявили, что США обратились к трем странам Центральной Азии — Казахстану, Таджикистану и Узбекистану — с просьбой предоставить временный дом примерно 10 тысячам афганцев, которые работали с США или их союзниками», — отмечает Reuters.

wikipedia.org / NATO International Security Assistance Force Public Affairs / CC BY 2.0

Тем временем Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) работает над программой укрепления таджикско-афганской границы. Генсек организации Станислав Зась заявил о приграничных перестрелках с талибами, в результате которых бывают пострадавшие с таджикской стороны.

«В Афганистане, на самом деле, ситуация ухудшается. Я не скажу, что катастрофически, нет, но ситуация там, конечно, вызывает серьезную озабоченность. Есть четкое понимание необходимости оказания помощи Таджикистану именно в обеспечении безопасности таджикско-афганской границы», — цитирует генсека ТАСС.

Ранее террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило о контроле над 80% территории Афганистана. Военные страны отступают в Таджикистан и Узбекистан.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации