Опасность коронавируса для граждан в КПРФ ставят ниже собственных целей

vk.com / Павел Карпов

Члены КПРФ запланировали проведение в июле нескольких массовых акций. Инициаторов митингов абсолютно не волнуют вспышка заболеваемости коронавирусом и риск для здоровья людей.

Депутат Госдумы Владимир Кашин заявил, что основная акция получила название "АнтиКап". Предвыборное мероприятие, запланированное на конец июля, призвано акцентировать внимание на негативной составляющей капитализма. Парламентарий отметил, что для "разогрева" в первых числах месяца будут устраиваться пикеты, сообщало Nation News.

По словам Кашина, подобные мероприятия должны были проводиться в прошлом году, но помешал разгар пандемии. Почему решено проводить в этом году, учитывая статистику по заболеваемости в регионах, остается непонятным.

Члены КПРФ хотят во время митингов поднять и тему вакцинации и "ковидной дискриминации". Между тем Роспотребнадзор уже дал разъяснения о необходимости прививок против коронавируса, указав на вынужденный характер меры. Не будет секретом, что депутат КПРФ Валерий Рашкин является ярым противником мер борьбы с болезнью.

В КПРФ не объяснили, с чем связана необходимость именно сейчас "противодействовать капитализму". Организация митингов напрямую угрожает здоровью людей, существенно повышая риск заболеваемости коронавирусом. Видимо, КПРФ настолько нужны такие акции перед выборами, что безопасность людей становится для партии "делом десятым". Члены компартии не осознают, что своей прихотью в условиях пандемии и необоснованным отрицанием вакцинации они лишь подрывают авторитет политической организации.