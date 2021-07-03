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Диетолог Королева рассказала, как правильно мыть овощи и фрукты

Общество
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Диетолог Королева рассказала, как правильно мыть овощи и фрукты
pixabay.com / Jerzy Górecki

Соблюдение простых правил обработки продуктов перед едой сохранит человеческое здоровье и улучшит насыщение организма полезными веществами, уверена диетолог Маргарита Королева.

Важность правильного мытья овощей, фруктов и зелени перед употреблением в пищу специалист отметила в интервью ФАН.

"Я советую их не просто промывать, а налить в емкость воду и добавить в нее столовую ложку перекиси водорода, чтобы нейтрализовать соли тяжелых металлов и пестицидов", — рассказала Королева.

По словам диетолога, при "водных процедурах" с продуктов необходимо смывать не только обыкновенную грязь.

"Овощи и фрукты нужно тщательно промывать щеточкой со специальными средствами для обработки таких продуктов. Орехи, семена, бобы перед употреблением надо замачивать на три часа", — подчеркнула собеседница ФАН.

Такие действия приведут к удалению с поверхности овощей, фруктов, орехов и семян фолиевой кислоты, что обеспечит нормальное усвоение человеком не только витаминов, но и различных полезных минералов. Также необходимо гарантировать отсутствие плесневых грибов на всех продуктах питания, резюмировала врач-диетолог.

#продукты #овощи #гигиена
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