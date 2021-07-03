«На Западе один стандарт»: политолог Друзь рассказал об агрессивной политике США

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Американцы подвергаются травле, если осмеливаются публично подвергать сомнению политику Демократической партии, заявил политолог Игорь Друзь.

В США внесли резолюцию о формировании спецкомитета по расследованию обстоятельств штурма Капитолия в Вашингтоне. Политолог Друзь объяснил, что настоящий погром в Америке устроили совсем не сторонники республиканцев, а участники движения BLM, которых поддерживали демократы. Именно BLM грабили и громили магазины, нападали на людей, избивали и даже убивали тех, кто был несогласен с их позицией, напомнил политолог в беседе с РЕН-ТВ.

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В резолюции указано, что спецкомитет должен выявить "враждебные зарубежные операции", которые якобы могли стать одной из причин вторжения в Капитолий. Учитывая антироссийскую риторику, несложно догадаться, кому достанется критика Соединенных Штатов.

"На Западе один стандарт — все, что направлено против традиционализма и России, считается хорошим, что наоборот — плохим", — отметил эксперт, объясняя происходящее в США.

То, как в США угнетаются права и свободы граждан, оказывает влияние на весь мир, уверен Друзь. Угнетение американцев нарастает, а Соединенные Штаты напоминают СССР в худшие времена.