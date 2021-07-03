Сергей Собянин сообщил, что вакцинация в Москве набрала хорошие обороты

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Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что кампания по вакцинации от COVID-19 в столице набрала хорошие обороты, ежедневно вакцинируется до 70 тыс. человек.

В Москве количество привитых хотя бы одной дозой препарата от коронавируса превысило 2,7 млн человек, сообщил Собянин на своем сайте.

"Медицинские работники трудятся с полной отдачей сил... В дальнейшем мы будем наращивать число ежедневных прививок, в том числе за счет вакцинации иностранных работников", — отметил столичный градоначальник.

В ближайшее время планируется увеличить пропускную способность пунктов вакцинации для иностранцев до 20 тыс. человек в сутки. Московские предприятия отчитались, что первый компонент вакцины получили около 60% работников.