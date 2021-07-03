Стогниенко прокомментирует финал Евро-2020 на «России-1»

Невские Новости / Олег Беляков

Финальный матч 16-го чемпионата Европы по футболу прокомментирует Владимир Стогниенко.

Владимир Стогниенко будет работать на финале Евро-2020, который пройдет 11 июля. Об этом комментатор написал в Telegram-канале. Финальный матч Евро-2020, а также полуфинальную игру между сборными Испании и Италии, на которой также будет работать Стогниенко, покажет канал "Россия-1".

Континентальное футбольное первенство перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Действующим победителем турнира является сборная Португалии, которая завершила выступление на Евро-2020 после поражение от Бельгии.