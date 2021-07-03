Марин Ле Пен намерена готовиться к президентским выборам во Франции

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Председатель "Национального объединения" Марин Ле Пен ушла с должности. Решение принято из-за подготовки к предстоящим в 2022 году президентским выборам во Франции.

Уход Ле Пен — не отставка. Это шаг для подготовки к голосованию, сообщили на съезде "Национального объединения". На заседании будет принято решение о замене Марин Ле Пен на ближайший год.

Политик руководила фракцией с января 2011 года. До этого председателем объединения был ее отец Жан-Мари Ле Пен.

Ранее партии Марин Ле Пен и президента Франции Эммануэля Макрона не смогли одержать победу на региональных выборах. Лидерами стали правые "Республиканцы" и левые социалисты.