Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Марин Ле Пен намерена готовиться к президентским выборам во Франции

Политика
72

Марин Ле Пен намерена готовиться к президентским выборам во Франции
kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Председатель "Национального объединения" Марин Ле Пен ушла с должности. Решение принято из-за подготовки к предстоящим в 2022 году президентским выборам во Франции.

Уход Ле Пен — не отставка. Это шаг для подготовки к голосованию, сообщили на съезде "Национального объединения". На заседании будет принято решение о замене Марин Ле Пен на ближайший год.

Политик руководила фракцией с января 2011 года. До этого председателем объединения был ее отец Жан-Мари Ле Пен.

Ранее партии Марин Ле Пен и президента Франции Эммануэля Макрона не смогли одержать победу на региональных выборах. Лидерами стали правые "Республиканцы" и левые социалисты.

#франция #партия #выборы #ле пен
Крупнейший медиахолдинг ЯНАО обзавелся новым сайтом
Крупнейший медиахолдинг ЯНАО обзавелся новым сайтом
Общество
22:08 | 3 июля
Президента Белоруссии Лукашенко пригласили посетить Крым
Президента Белоруссии Лукашенко пригласили посетить Крым
Политика
22:04 | 3 июля
Четыре человека стали жертвами крушения самолета в Гаити
Четыре человека стали жертвами крушения самолета в Гаити
Происшествия
21:07 | 3 июля