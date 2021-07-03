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РФС проверит полузащитника "Алании" Хубулова на предмет игры на тотализаторе

Спорт
/ Обновлено: 03 июля 2021 16:38 59

РФС проверит полузащитника «Алании» Хубулова на предмет игры на тотализаторе
instagram.com / @fc_alania

Служебную проверку в отношении оскорбившего теннисистку Дарью Касаткину игрока владикавказской "Алании" Владимира Хубулова проведет Российский футбольный союз (РФС).

Сотрудники службы коммуникаций РФС сообщили ТАСС о проведении проверки в отношении Владимира Хубулова, который ранее оскорбил Дарью Касаткину. Футболиста владикавказской "Алании" подозревают в игре на тотализаторе. Хубулов отправил оскорбительные сообщения Касаткиной в Instagram после того, как теннисистка уступила Елене Остапенко в матче второго круга Уимблдона.

"Алания" уже оштрафовала полузащитника на сумму в размере трех месячных окладов. Кроме того, владикавказский клуб принес извинения теннисистке.

#проверка #рфс #алания #хубулов #тотализатор
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