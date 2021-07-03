Названы главные признаки обезвоживания организма

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В жаркую погоду важно следить за сохранением водного баланса в организме. Обезвоживание может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Недостаток жидкости в организме особенно опасен для людей, имеющих заболевания сердца и сосудов. Поэтому важно не пропустить начало процесса обезвоживания.

Определить его можно по следующим признакам: сухость слизистых, неприятный запах изо рта или сильный запах пота. Нередко можно наблюдать гнойничковые поражения кожи, сообщила kp.ru врач-диетолог Людмила Денисенко

Еще один неявный признак нехватки жидкости – тяга к сладкому. У обезвоженного организма нарушается выработка гликогена, поэтому организму хочется сладкого. Как советует доктор, первая помощь при обезвоживании – выпить простой негазированной воды. Можно дополнительно смочить виски и запястья прохладной водой.