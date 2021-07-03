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В Совфеде разоблачили антироссийский план США в сфере кибербезопасности

Политика
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В Совфеде разоблачили антироссийский план США в сфере кибербезопасности
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США не заинтересованы в формировании с Россией законной системы регулирования поведения в киберсфере, о чем свидетельствует отсутствие отклика со стороны Вашингтона.

Внимание на это обратил член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков. Он в беседе с РИА Новости объяснил нежелание американских властей заключать соглашение с Москвой по вопросу кибербезопасности. Это связано с антироссийскими взглядами внутри правящей элиты США: она не хочет нормализации диалога между странами, исходя из своих экономических и карьерных предпочтений.

Подобная риторика в итоге приводит к провокациям с голословными заявлениями о "причастности" России к хакерским атакам на американские структуры, добавил сенатор. Таким образом чиновники добиваются окончательного разрыва отношений двух государств.

"Если бы США действительно были заинтересованы в обеспечении своей кибербезопасности, они бы не откладывая сели с Россией за стол переговоров", — отметил Цеков.

В середине июня в Женеве состоялся саммит Россия — США. В рамках встречи представители стран договорились возобновить диалог по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

#совфед #цеков #кибербезопасность
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