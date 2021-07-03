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Полиция Петербурга задержала торговца фальшивыми COVID-справками

Происшествия
/ Обновлено: 03 июля 2021 16:05 95

Полиция Петербурга задержала торговца фальшивыми COVID-справками
/ Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Оперативники провели очередной рейд, в ходе которого задержали курьера с фальшивыми справками об отрицательном результате теста на коронавирус.

Заказчик должен был заплатить за документ 1,5 тысячи рублей.

Полицейские задержали 31-летнего мужчину возле станции метро "Площадь Александра Невского". В ходе осмотра его автомобиля были найдены несколько поддельных справок.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Покупатели также могут стать фигурантами уголовного дела. За приобретение поддельного документа грозит до года лишения свободы.

#полиция #справки #ковид
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