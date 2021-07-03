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Ралли "Шелковый путь" в Монголии не состоится

Общество
/ Обновлено: 03 июля 2021 16:09 75

Ралли «Шелковый путь» в Монголии не состоится
Федеральное агентство новостей / Татьяна Костянова

Организаторы ралли "Шелковый путь" сообщили об отмене проведения части мероприятия на территории Монголии.

Такое решение было принято из-за осложнения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер гонки Дмитрий Чернышенко. При этом он отметил, что российский этап ралли состоится, как и было запланировано.

"В связи со сложной эпидемической ситуацией после проведенных консультаций принято решение об отмене монгольского этапа ралли", — сообщил Чернышенко журналистам.

Он добавил, что дирекция "Шелкового пути" намерена передать Монголии в безвозмездное пользование индивидуальные средства защиты для предотвращения распространения COVID-19 в стране. Чернышенко также надеется, что в будущем проведению гонки ничего не помешает.

#монголия #ралли #шелковый путь
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