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В Крыму посоветовали игнорировать реакцию Украины на ситуацию с рыбацким судном

Политика
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В Крыму посоветовали игнорировать реакцию Украины на ситуацию с рыбацким судном
Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Украина пытается политизировать инцидент с рыбацким судном в Черном море, заявил сенатор от Крыма и член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Украинское рыбацкое судно отправило сигнал SOS, когда начало терпеть бедствие в Черном море. Российская сторона приняла сигнал о помощи и передала его Киеву. Корабль Черноморского флота готовился оказать помощь украинским рыбакам, но Киев отправил свой буксир.

После этого инцидента Украина заявила, что российские моряки якобы проигнорировали бедствие рыбацкого судна. Эту информацию опровергли в Росморречфлоте.

Сенатор Цеков посоветовал не обращать внимания на реакцию Украины.

"Спорить с ними по этому поводу и доказывать, что помощь была оказана, я думаю, не надо", — сказал Сергей Цеков в беседе с ТАСС.

Он также добавил, что Киев пытается придать рядовой ситуации политический характер.

#украина #крым #цеков
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