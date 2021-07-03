Григорий Явлинский отказался участвовать в парламентских выборах

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Руководитель федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский не станет баллотироваться в депутаты Госдумы России на предстоящих выборах.

По словам пресс-секретаря партии Игоря Яковлева, Явлинский отказался принимать участие в парламентских выборах, однако будет помогать объединению во время партийной избирательной кампании, пишет РИА Новости.

Сам Явлинский ранее заявил, что федеральный список "Яблока" будет состоять из одного человека — руководителя партии Николая Рыбакова.