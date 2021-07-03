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Григорий Явлинский отказался участвовать в парламентских выборах

Политика
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Григорий Явлинский отказался участвовать в парламентских выборах
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Руководитель федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский не станет баллотироваться в депутаты Госдумы России на предстоящих выборах.

По словам пресс-секретаря партии Игоря Яковлева, Явлинский отказался принимать участие в парламентских выборах, однако будет помогать объединению во время партийной избирательной кампании, пишет РИА Новости.

Сам Явлинский ранее заявил, что федеральный список "Яблока" будет состоять из одного человека — руководителя партии Николая Рыбакова.

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