Жительницу Самары нашли убитой после обвинений в отравлении мужа-банкира

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Женщину обнаружили у дома на Садовой улице. По предварительным данным, 32-летняя женщина была зарезана.

По словам адвоката Андрея Соколова, Екатерина Пузикова накануне прилетела с Краснодара, где жила в последнее время. Правоохранители не исключают, что ее смерть может быть связана с видео, которое распространил накануне ее экс-возлюбленный. В нем мужчина говорит, что вместе с адвокатами помог женщине избежать ответственности за убийство мужа, сообщает "КП-Самара".

Банкир Дмитрий Пузиков скончался в больнице после встречи с гостями у себя в доме. После этого нескольких гостей также госпитализировали с отравлением.