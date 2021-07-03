«Зенит» объяснил отсутствие Малкома в заявке сборной Бразилии на ОИ-2020

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В "Зените" прокомментировали непопадание полузащитника Малкома в заявку сборной Бразилии на летние Олимпийские игры в Токио.

"Зенит" был готов отпустить Малкома в сборную Бразилии на ОИ-2020 в Токио, сообщила пресс-служба "сине-бело-голубых" журналистам издания "Спорт-Экспресс". В петербургском клубе отметили, что полузащитнику требовалось пройти подготовку, после чего он мог отправиться на турнир.

В заявку сборной Бразилии на Олимпиаду в Японии вошли 22 футболиста. До этого Малком был включен в состав, однако в итоговом списке полузащитника не оказалось. Сборная Бразилии является действующим победителем футбольного турнира в рамках летней Олимпиады.