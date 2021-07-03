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Британские ученые обнаружили пользу смешивания вакцин от коронавируса

Общество
/ Обновлено: 03 июля 2021 14:57 57

Британские ученые обнаружили пользу смешивания вакцин от коронавируса
pixabay.com /

Одновременное применение нескольких вакцин от коронавируса обеспечивает организм более качественной защитой, уверены британские медики.

Вывод о пользе смешивания вакцин от коронавируса для организма сделала группа ученых из Оксфордского университета. По итогам работы они написали научную статью. В ходе работы ученые провели эксперимент с препаратами Pfizer и AstraZeneca.

"Установлено, что комбинация этих препаратов оказывает более сильную иммунную защиту организма, чем прививка каждой вакциной по отдельности", — отметили исследователи.

Несмотря на полученные данные, ученые пока что советуют не увлекаться "смешиванием" вакцин. В ближайшее время эксперты намерены изучить влияние такого "коктейля" на организм в целом.

#вакцина #коронавирус #COVID-19
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