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Вирусологи исключили влияние "Спутника V" на геном человека

Общество
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Вирусологи исключили влияние «Спутника V» на геном человека
Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" не воздействует на человеческий геном, заявили ученые.

Аденовирусы не способны размножаться в организме и взаимодействовать со структурой ДНК. Попадая в ядра клеток, они присутствуют там в виде эписомы. Аденовирус может размножаться только в специальной культуре ферментов, подчеркнул профессор МГУ Алексей Аграновский.

Массовая вакцинация от коронавируса проходит во всех регионах России. Всего в стране зарегистрировано четыре препарата против COVID-19. Среди них "Спутник V" и "Спутник Лайт" от НИЦ им. Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от "Вектора" и "КовиВак" от центра имени Чумакова.

#спутник #вакцина #коронавирус
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