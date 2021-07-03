Вирусологи исключили влияние «Спутника V» на геном человека

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" не воздействует на человеческий геном, заявили ученые.

Аденовирусы не способны размножаться в организме и взаимодействовать со структурой ДНК. Попадая в ядра клеток, они присутствуют там в виде эписомы. Аденовирус может размножаться только в специальной культуре ферментов, подчеркнул профессор МГУ Алексей Аграновский.

Массовая вакцинация от коронавируса проходит во всех регионах России. Всего в стране зарегистрировано четыре препарата против COVID-19. Среди них "Спутник V" и "Спутник Лайт" от НИЦ им. Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от "Вектора" и "КовиВак" от центра имени Чумакова.