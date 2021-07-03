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Жители Украины охвачены страхом. Они боятся очередного майдана. Люди потеряли веру в завтрашний день, заявил житель Харькова.

За последние семь лет душевное состояние мирных украинцев сильно изменилось. Люди хотят мира, но получают абсолютно противоположное, заявил харьковчанин в беседе с журналистами Федерального агентства новостей.

Для окончания войны необходим мирный диалог. Только в случае разговора с жителями Донецка и Луганска можно добиться результата, считает собеседник издания. По его мнению, при желании украинские власти закрыли бы этот вопрос раньше.

Однако политики в стране тянут резину ради денег, пояснил житель Харькова. Ведь именно они получают денежные средства от олигархов.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Несмотря на обостренную ситуацию, Россия и Украина объединены родственной связью. Страны имеют единую богатую историю, какой не могут похвастаться другие государства. Никто и никогда не сможет перечеркнуть и разорвать эти отношения, подчеркнул харьковчанин.

Напряженные отношения Москвы и Киева имеют временный характер. Когда-нибудь это прекратится, выразил надежду собеседник СМИ.

Ранее стало известно, что на Украине приняли закон о коренных народах. Проект наделяет расширенными правами некоторые этносы.