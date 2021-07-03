Политолог Журавлев оценил решение Лукашенко закрыть границу с Украиной

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко перекрыл границу с Украиной в качестве жеста поддержки России, заявил глава Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По словам эксперта, белорусское государство оставалось на стороне Кремля при любых президентах Украины.

"И сейчас, подчеркивая свое несогласие с Украиной, Лукашенко тем самым демонстрирует союзнические отношения с Россией", — отметил Журавлев.

Однако укрепление границ внутри бывшего Советского Союза носит скорее номинальный характер. Сама по себе граница — дорогое удовольствие, сообщил политолог. Стране необходимы большие средства, чтобы оборудовать свою территорию, а у Белоруссии, в отличие от России, таких денег нет, передает слова Журавлева сайт 360tv.ru.