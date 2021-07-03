Три человека пострадали во время взрыва на съемках фильма в Чехии

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Химическое вещество сдетонировало на съемочной площадке в Чехии.

По предварительным данным, ЧП случилось из-за невнимательности сотрудников. В результате происшествия пострадали трое человек, которых вскоре доставили в местное медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, передает "Чешское радио".

Врачи позднее провели одному из пациентов операцию по ампутации ног. Сотрудники местных правоохранительных органов пока не дают комментариев по поводу события.