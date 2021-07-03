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Три человека пострадали во время взрыва на съемках фильма в Чехии

Происшествия
/ Обновлено: 03 июля 2021 14:37 79

Три человека пострадали во время взрыва на съемках фильма в Чехии
Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Химическое вещество сдетонировало на съемочной площадке в Чехии.

По предварительным данным, ЧП случилось из-за невнимательности сотрудников. В результате происшествия пострадали трое человек, которых вскоре доставили в местное медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, передает "Чешское радио".

Врачи позднее провели одному из пациентов операцию по ампутации ног. Сотрудники местных правоохранительных органов пока не дают комментариев по поводу события.

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