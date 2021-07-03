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Академик РАН объяснил необходимость вакцинации от коронавируса для беременных

Общество
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Академик РАН объяснил необходимость вакцинации от коронавируса для беременных
pixabay.com /

Вакцинация способна защитить от заражения коронавирусом беременную женщину и ее будущего ребенка, заявил академик РАН Арег Тотолян.

Отечественные вакцины доказали свою эффективность и безопасность, ученые разрешили их применение для беременных женщин. Прививка от COVID-19 может спасти будущую маму от тяжелого течения заболевания, а также от серьезных последствий для плода, подчеркнул Тотолян.

Некоторым женщинам процедура противопоказана по медицинским показаниям. Будущим мамам с медотводом следует носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и следовать другим мерам по нераспростаранению коронавируса, напомнил академик РАН.

#вакцинация #прививка #беременные
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