Дело по иску рэпера Моргенштерна к СБУ открыто в киевском суде

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Скандально известный российский рэпер Моргенштерн не намерен мириться с запретом на его выступления на Украине и хочет оспорить свое добавление в черный список.

Российскому рэперу запрещено въезжать на территорию Украины и давать концерты в стране. Минкультуры Украины увидело в Моргенштерне угрозу национальной безопасности государства. Также, по мнению ведомства, артист ведет пропаганду нездорового образа жизни. По данным пресс-службы ОАСК, в киевском суде открыто дело по иску Моргенштерна к СБУ.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", — сообщается на сайте киевского суда.

По словам представителя минкультуры Украины Артема Дехтяренко, в ведомстве серьезно настроены на запрет концертов российского исполнителя на территории страны.