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Карацев и Веснина досрочно завершили выступление на Уимблдоне

Спорт
/ Обновлено: 03 июля 2021 14:08 74

Карацев и Веснина досрочно завершили выступление на Уимблдоне
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Российские теннисисты Аслан Карацев и Елена Веснина не будут участвовать в соревнованиях микст-дуэтов на турнире "Большого шлема" Уимблдон.

Финалисты "Ролан Гарроса" Аслан Карацев и Елена Веснина приняли решение сняться с розыгрыша Уимблдона. Об этом сообщила пресс-служба турнира. Вместо Карацева и Весниной на Уимблдоне сыграют Артур Фери и Тара Мур из Великобритании.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что отказ микст-дуэта от участия в турнире обусловлен большими нагрузками. По его словам, Карацев и Веснина готовятся к вылету на сбор в Южно-Сахалинске.

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