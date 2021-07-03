Юноша погиб и двое детей пострадали в ДТП под Волгоградом

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых произошла крупная авария, унесшая жизнь 18-летнего молодого человека.

ДТП с участием двух легковых автомобилей случилось на пятом км трассы Михайловка — Даниловка — Котово в Волгоградской области. В результате инцидента погиб один человек. Еще двоих детей, находившихся в салоне авто, доставили в больницу. Сейчас за спасение их жизней борются врачи. Информацию об этом обнародовали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным полиции, водитель за рулем Volkswagen Bora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2114. В результате происшествия 18-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте.