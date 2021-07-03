Указ о Стратегии нацбезопасности России вступил в силу

Global Look Press / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин подписал указ о Стратегии нацбезопасности страны. Документ вступил в силу с момента его письменного утверждения.

Указ опубликовали на сайте правовой информации 3 июля. Стратегия была подготовлена в феврале 2021 года Советом безопасности России. Представители Совбеза начали работу над документом по поручению главы государства.

В тексте документа уточняется, что Россия является устойчивой страной. Подтверждением этому служит способность противостоять ограничительным мерам со стороны других государств.