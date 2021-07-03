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В России опровергли заявление Украины об отказе помочь тонущему в Черном море судну

Армия
/ Обновлено: 03 июля 2021 14:05 68

В России опровергли заявление Украины об отказе помочь тонущему в Черном море судну
Пресс-служба Сената Аргентины /

Экипаж украинского рыболовецкого судна, которое подало сигнал бедствия в Черном море, отказался от помощи российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Ранее в минобороны Украины заявили, что российские военные якобы проигнорировали сигнал помощи со стороны украинских рыбаков.

По данным Росморречфлота, первым сигнал о помощи получил один из кораблей Черноморского флота ВМФ РФ, который сразу выдвинулся к месту инцидента. Позднее стало известно, что к решению данного вопроса был привлечен судовладелец, который отказался от помощи российской стороны.

В ведомстве также добавили, что украинское рыболовецкое судно оснащено слабой радиостанцией, поэтому первыми сигнал о помощи получили российские военные, а уже после — украинские спасательные службы.

#россия #украина #черное море
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