Супруга Мамонова рассказала о плачевном состоянии мужа

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Супруга российского музыканта Петра Мамонова раскрыла подробности нынешнего состояния здоровья мужа.

Ольга Мамонова рассказала, что в настоящее время музыкант находится в тяжелом состоянии. Врачи были вынуждены подключить артиста с 87% поражением легких к аппарату ИВЛ. Об этом супруга сообщила корреспондентам РИА Новости.

"Легкие под ИВЛ, состояние крайне тяжелое, седьмые сутки он там, вторые сутки на ИВЛ", — поделилась Мамонова.

Ранее Петр Мамонов отказывался вакцинироваться от COVID-19. Более того он уговорил жену не делать данную процедуру. В настоящее время Ольга Мамонова очень сожалеет о принятом тогда решении. Возможно, вакцинация от коронавирусной инфекции уберегла бы артиста от заболевания, которым он сейчас страдает.

Основатель и лидер группы "Звуки Му" уже испытывал аналогичные тяжелые проблемы со здоровьем. На фоне нездорового образа жизни Мамонов в 2019 году перенес сложную операцию на сердце. После реабилитации рок-музыкант продолжил гастролировать с концертами. В то время он признался, что, находясь на грани жизни и смерти, испытывал крепкую связь с верой и богом. В настоящее время близкие надеются, что Мамонов одолеет недуг.

