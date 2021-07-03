«Добровольно не сложил полномочия»: кто и за что хочет посадить мэра Лобни Смышляева

vk.com / Евгений Смышляев

Еще позавчера мэр Лобни Евгений Смышляев вручал медали ветеранам войны в Афганистане, а уже вечером 2 июня его задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК), сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости. Наказание суровое: до 7 лет лишения свободы.

По словам собеседника ТАСС, 37-летнего чиновника заподозрили в коммерческом подкупе и других коррупционных преступлениях. На его рабочем месте сотрудники СК проводит обыски. Ранее Смышляева оштрафовали по требованию ФАС за нарушения при строительстве многоквартирных домов в Лобне.

У подмосковных мэров будто началась «черная полоса»: накануне мертвым нашли мэра Коломны Дениса Лебедева, предварительная версия следствия — суицид (причем тут алкоголь и где пропадал Лебедев в последние дни, мы писали ранее). А вечером того же дня задержали Евгения Смышляева — он занимает пост главы города с 2017 года, до этого в 2014-2016 годах был руководителем администрации Лобни.

Но если Лебедева на страшный шаг толкнули «участившиеся бытовые конфликты» (по крайней мере, так полагает следствие), то с причинно-следственными связями в деле Смышляева все не так однозначно. Оказалось, за сухими новостными сводками о задержании скрывается давний конфликт мэра со своим начальством.

vk.com / Евгений Смышляев

«Начинаете надоедать»

Задолго до следственных действий в Лобне сложилась парадоксальная ситуация: оппозицией мэру города выступила фактически администрация Подмосковья и даже губернатор Андрей Воробьев — непосредственный «шеф» Смышляева. Итог противостояния очевиден.

«Евгений Смышляев имел неосторожность противопоставить себя областной администрации и губернатору Андрею Воробьеву в частности, отказавшись добровольно сложить полномочия», — пишет «ЛобняМедиа» со ссылкой на собственные источники.

За 13 дней до задержания мэра на сайте «ЛобняМедиа» выходит материал под пророческим заголовком «Агония Евгения Смышляева». В нем градоначальника критиковали за ряд кадровых решений: увольнение главы городского управления образования Владимира Зиновьва, директора ДК «Чайка» Алексея Сокова, первого замглавы администрации Натальи Струковой. Сообщалось, что под страхом увольнения городские депутаты, сотрудники муниципальных учреждений и «просто честные люди, поддерживающие позицию губернатора».

Это не единственная претензия к мэру. Подчеркивалось, что Смышляев «направо и налево подписывает распоряжения о выделении средств из бюджета», а также судится — то с городским отделением «Единой России», то с… Правительством Московской области.

«Агония человека, у которого были замечательные перспективы, поддержка населения и городских элит, и который закончил тем, что потерял доверие губернатора и сегодня заканчивает свою карьеру под забором политической системы», — пишет на страницах «ЛобняМедиа» местный журналист Александр Коробкин.

Отметим, что «ЛобняМедиа» с 2020 года явно «неровно дышит» к губернатору Подмосковья — вот уже два года на сайте нельзя найти ни одного негативного упоминания Воробьева, только комплиментарные новости («поблагодарил врачей из Лобни за борьбу с коронавирусом», «пожалел Лобню»).

mosreg.ru / Пресс-служба Губернатора Московской области, Александр Щемляев

Ну а главным колумнистом издания с 2018 года является вышеупомянутый Коробкин — он в городской политике, мягко говоря, не последний человек. Работал и в администрации области, и в областном правительстве, и в Управлении информационных ресурсов Московской области, и в Министерстве по делам печати и информации Московской области... И даже в Администрации Президента РФ.

Примечательно, что в феврале 2017 года Александр Коробкин подавал документы на участие в будущих выборах — там же рассматривалась и кандидатура Смышляева, на тот момент врио главы города. Кто выиграл те выборы, известно.

Но вернемся к другим, куда менее радостным перспективам Смышляева. Коробкин еще в апреле передал компетентным органам информацию о возможных коррупционных преступлениях мэра. А сегодня добавил зловещее — «С апреля проверяли…».

«Главным управление региональной безопасности Московской области по поручению Губернатора Московской области Ваша информация о возможном нарушении законодательства о противодействии коррупции главой городского округа Лобня <…> внимательно рассмотрена», — сказано в документе, предоставленном Коробкиным.

Опала мэра — отнюдь не частная инициатива местного общественника, а логичное продолжение публичного конфликта губернатора Воробьева с подчиненным мэром. В январе он отчитал Смышляева за сломанный лифт в многоквартирном доме.

«Я хочу Вам пожелать в 2021 году как можно реже появляться по теме «Добродела» [областная программа по благоустройству, — прим.ред.], Евгений Викторович. Очень много Вас в нашей жизни; начинаете надоедать немножко нам. Давайте, занимайтесь уже работой», — сказал тогда Воробьев.

Даже в 2017 году, аккурат после избрания Смышляева, губернатор был уже недоволен работой мэра: раздражение Воробьева вызвала сумма долгов Лобни по оплате ЖКХ и аренде земли.

wikipedia.org / Kremlin.ru / CC BY 4.0

18 миллионов рублей на Чехова и чайку

Несмотря на симпатичные отчеты об активной мэрской деятельности в Instagram, Смышляев — не невинная жертва чьих-то коварных планов. Например, в середине июня мэр хотел потратить на два бронзовых памятника — Антону Павловичу Чехову с чайкой за спиной и «Актеру Актерычу» — 18 миллионов рублей. Причем решение об установке скульптур он принял единолично, хотя такие проекты должны согласовываться местным советом депутатов. По закону.

На момент закупки не было даже проекта того, что город получит в итоге. Не было и сметы. Так спешил мэр отдать подрядчикам 18 миллионов 282 тысячи рублей: а там пусть ваяют, что хотят.

Более того, «коррупциогенные факторы» прокуратура обнаружила даже в, казалось бы, благой инициативе городских властей: выдавать из городского бюджета дополнительное пособие многодетным семьям. Недовольство прокуратуры вызвало отсутствие четкого перечня документов для подачи на выплаты.

Впрочем, если виной всему «противопоставление» Смышляева губернатору области, то складывается впечатление, что качество работы мэра едва ли могло повлиять на его судьбу. Хороший ли он, плохой ли… Не исключено, что мэра нужно было просто «убрать».

Пока о мотивах опалы Смышляева можно только предполагать. Куда интереснее — кто рискнет стать следующим мэром Лобни.