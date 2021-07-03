Кристоф Ляйтль назвал отказ ЕС от саммита с Россией бесславным провалом Европы

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Отказ ЕС от предложения ФРГ и Франции об организации саммита с Россией является бесславным провалом, заявил глава Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.

Эксперт в беседе с Top Leader отметил, что Европа отвергла инициативу о диалоге с Москвой по понятным историческим причинам. По его словам, Европа сейчас делает многое неправильно.

Ляйтль уверен, что тот, кто смотрит только в историческое зеркало заднего вида, никогда не сможет взглянуть вперед. Президент Eurochambres отметил, что политика Евросоюза в отношении России лишь усугубляет существующие проблемы в мире.

Ранее Ляйтль заявил, что Европа может получить "шанс на перезагрузку" отношений с Россией, если пойдёт на определённые условия. Об этом сообщал телеканал "Царьград".