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Полковник Литовкин заявил о справедливом опасении японцев после случая с Defender

Армия
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Полковник Литовкин заявил о справедливом опасении японцев после случая с Defender
Федеральное агентство новостей /

Японские корабли часто проплывают вблизи российских Курил и не скрывают желание завладеть частью территории России.

Япония претендует на российские острова Шикотан, Итуруп, Хабомаи, Кунашир, часто посещая территориальные воды России на рыболовных суднах. При нарушении государственной границы происходят аресты. Об этом заявил военный обозреватель ТАСС, полковник запаса Виктор Литовкин, сообщает "ПолитРоссия".

Японцы должны понимать, что при увеличении наглости с ними могут поступить так же, как с британским эсминцем Defender. Полковник отметил, что Токио справедливо опасается России, подчеркнув, что не нужно обострять отношения с Москвой.

#эсминец #япония #литовкин
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