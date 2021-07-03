Правительство запретило ввозить в Россию сахар и другие продукты с Украины

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Правительство России дополнило список запрещенной к ввозу с Украины продукции сахаром, макаронами и другими продуктами.

Список запрещенных продуктов был утвержден постановлением от 29 декабря 2018 года. Постановлением от 28 июня 2021 года в него включили продукты для приготовления соусов, сахар, макаронные изделия, смешанные приправы и вкусовые добавки, супы и готовые бульоны, майонез, кетчуп томатный и заготовки для их приготовления, мороженое и другие виды пищевого льда, газированная и минеральная вода, вода содержащая вкусоароматические и подслащивающие вещества, мюсли на основе обжаренных хлопьев из зерна злаков и другие, сообщает ТАСС.

Также запрещается ввоз пальмового масла и его фракций в таре массой до 20 тонн без учета упаковки, ячменя, готовых или консервированных мясных продуктов, моллюсков, ракообразных, продуктов для кормления животных и жмыхов.

Кроме того, ограничен ввоз лесоматериалов, барабанов, упаковочных клеток, ящиков, коробок, поддонов ящичных и других погрузочных щитов.