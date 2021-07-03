Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Италия выиграла Бельгию со счетом 2:1 и прошла в полуфинал Евро-2020

83

Италия выиграла Бельгию со счетом 2:1 и прошла в полуфинал Евро-2020
pixabay.com /

Футболисты сборной Италии обыграли команду Бельгии в четвертьфинальном мачте Евро-2020. Игра завершилась со счетом 2:1.

Итальянцы открыли счет в матче на 31-й минуте. Гол забил полузащитник Николо Барелла. В концовке первого тайма итальянским футболистам удалось забить еще один мяч в ворота Куртуа, отличился нападающий Лоренцо Инсинье. В добавочное время к первому тайму Лукаку с пенальти сделал счет 2:1, который сохранился на табло до конца матча.

Сборная Италии в полуфинале турнира сыграет с командой Испании. Их встреча пройдет 6 июля. Испанцы ранее обыграли команду Швейцарии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:1.

#италия #футбол #евро-2020
Кристоф Ляйтль назвал отказ ЕС от саммита с Россией бесславным провалом Европы
Кристоф Ляйтль назвал отказ ЕС от саммита с Россией бесславным провалом Европы
Политика
02:21 | 3 июля
Полковник Литовкин заявил о справедливом опасении японцев после случая с Defender
Полковник Литовкин заявил о справедливом опасении японцев после случая с Defender
Армия
01:35 | 3 июля
Депутат Верховной рады Украины заявил о необходимости сегрегации в отношении русских
Депутат Верховной рады Украины заявил о необходимости сегрегации в отношении русских
Ближнее зарубежье
01:30 | 3 июля