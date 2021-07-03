Пострадавшего из-за падения с самоката мэра Кисловодска выводят из комы

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Мэр Кисловодска Александр Курбатов при падении крайне неудачно ударился о бордюр и получил серьезную травму, после которой ему потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

В начале июня Курбатов упал с электросамоката, получил черепно-мозговую травму и был прооперирован в тяжелом состоянии. После операции врачи ввели его в искусственную кому и перевезли в Москву. Он продолжает проходить лечение в медицинском центре им. Бурденко.

"На сегодняшний день врачи поэтапно выводят его из искусственной комы. Специалисты отмечают, что организм положительно реагирует на лечение", — сообщили в администрации Кисловодска.

Напомним, что по показаниям очевидцев, Курбатов разогнался до скорости 50-55 км/час, потерял управление и во что-то врезался или просто утратил равновесие, после чего упал. Было ли это первое его катание на электросамокате, не уточняется.