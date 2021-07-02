Глава СОМБ: в столицу ЦАР за последнее время прибыло 153 инструктора

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Еще 153 российских инструкторов прибыло в ЦАР. Об этом сообщил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

В ЦАР постепенно по официальному запросу местных властей прибудет 600 дополнительных инструкторов. Число российских специалистов в регионе выросло до 1135 человек. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

По словам Иванова, все инструкторы из РФ прошли жесткий отбор. Он отметил, что среди прибывших в ЦАР россиян есть выходцы с Северного Кавказа, владеющие арабским языком и помогающие налаживать дружеские отношения с мусульманским населением африканской страны.