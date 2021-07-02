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Италия ушла на перерыв с лидерством в матче против Бельгии

Спорт
/ Обновлено: 02 июля 2021 23:10 99

Италия ушла на перерыв с лидерством в матче против Бельгии
Global Look Press / Alfredo Falcone/LaPresse

Первый тайм игры между сборными Италии и Бельгии закончился со счетом 2:1. Матч проходит в рамках четвертьфинала чемпионата Европы.

Первый гол во встрече забил итальянский полузащитник Никола Барелла на 31-минуте, а голевую передачу на него оформил Марко Веррати. Нападающий национальной команды Италии Лоренцо Инсинье на 44-й минуте забил второй мяч в ворота бельгийцев.

В составе сборной Бельгии гол забил лишь нападающий Ромелу Лукаку. Он отлично реализовал пенальти на 47-й минуте.

Встреча проходит в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена". Победитель сыграет в 1/2 финала чемпионата Европы с Испанией.

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