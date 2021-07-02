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Сборная Испании по пенальти прошла в полуфинал Евро-2020

Спорт
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Сборная Испании по пенальти прошла в полуфинал Евро-2020
Global Look Press / Joaquin Corchero/Keystone Press Agency

Сборная Испании одержала победу над национальной командой Швейцарии в рамках 1/4 финала чемпионата Европы.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Первый гол встречи забил полузащитник сборной Швейцарии Денис Закариа на 8-й минуте матча, однако мяч он отправил в собственные ворота. Сравнять счет удалось швейцарскому футболисту Джердану Шакири на 68-й минуте.

В дополнительное время матча сборные не смогли снова отличиться голами, а в серии пенальти сильнее оказалась испанцы. В полуфинале чемпионата Европы им предстоит сыграть с победителем матча между сборными Бельгии и Италии.

#футбол #испания #евро #швецария
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