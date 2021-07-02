Полиция задержала главу Лобни Евгения Смышляева

Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов находятся в здании городской администрации, где проводят следственные действия.

РЕН ТВ сообщил о задержании правоохранителями главы городского округа Лобня Евгений Смышляева. Известно, что в настоящее время в администрации проводятся следственные действия.

По данным ТАСС Смышляева задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и других коррупционных преступлениях.

Смышляев начал службу в городской администрации в 2012 году. Тогда он находился на должности заместителя председателя комитета по экономике. Через некоторое время он встал во главе контрольно-счетной палаты. В 2014 году его назначили на пост главы городского округа Лобня. До работы в администрации Смышляев работал преподавателем экономики в местном лицее.