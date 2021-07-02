Спасатели локализовали аварию с хлором на станции подъема воды в Ижевске

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Спасатели приостановили утечку хлора после аварии с выбросом газа на станции подъема воды в городке Металлургов в удмуртской столице.

Такой информацией поделился глава Удмуртии Александр Бречалов. Он уточнил, что опасности для жизни и здоровья граждан нет.

Ранее в МЧС сообщили, что выброс хлора произошел на станции подъема воды в городке Металлургов в ижевской столице. Общая масса выброшенного газа составила 800 килограммов. В связи с инцидентом спасатели приняли решение эвакуировать работников "Ижводоканала" и жильцов общежитий Ижевского государственного технического университета.