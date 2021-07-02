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Водяная завеса установлена из-за выброса хлора в Ижевске

Происшествия
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Водяная завеса установлена из-за выброса хлора в Ижевске
izhvodokanal.ru / МУП г. Ижевска «Ижводоканал»

Водную завесу установили в результате выброса хлора в Ижевске. Такой шаг должен предотвратить распространение химических веществ с места происшествия на "Ижводоканале".

Собеседник ТАСС сообщил, что по предварительной информации жилому сектору ничего не угрожает. Инцидент произошел на Песочной улице города Ижевска. Масса выброшенного хлора составила 800 кг. В результате происшествия эвакуировали десять работников "Ижводоканала", также эвакуируют людей из общежитий Ижевского государственного технического университета. МЧС просит жителей городка Металлургов покинуть его территорию.

#чп #хлор #ижевск
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