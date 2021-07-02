Водяная завеса установлена из-за выброса хлора в Ижевске

izhvodokanal.ru / МУП г. Ижевска «Ижводоканал»

Водную завесу установили в результате выброса хлора в Ижевске. Такой шаг должен предотвратить распространение химических веществ с места происшествия на "Ижводоканале".

Собеседник ТАСС сообщил, что по предварительной информации жилому сектору ничего не угрожает. Инцидент произошел на Песочной улице города Ижевска. Масса выброшенного хлора составила 800 кг. В результате происшествия эвакуировали десять работников "Ижводоканала", также эвакуируют людей из общежитий Ижевского государственного технического университета. МЧС просит жителей городка Металлургов покинуть его территорию.