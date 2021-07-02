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Выброс хлора произошел в Октябрьском районе Ижевска

Происшествия
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Выброс хлора произошел в Октябрьском районе Ижевска
Федеральное агентство новостей / Виктор Сухоруков

Выброс хлора произошел в Октябрьском районе Ижевска. Речь идет о 800 кг химических веществ.

Выброс хлора произошел с "Ижводоканала". Проживающих в Октябрьском районе людей просят покинуть его территорию.

Происшествие произошло на Песочной улице. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

"Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу. Срочно покиньте территорию городка Металлургов", передается в сообщении.

Если покинуть район нет возможности, то рекомендуется оставаться в помещении, но герметизировать его. Необходимо закрыть окна, двери и дымоход. Покинув опасную зону, нужно снять одежду, сходить в душ, промыть носоглотку и глаза.

#чп #хлор #ижевск
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