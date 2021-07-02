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Израильский врач развеял заблуждения о вакцинации против COVID-19

Общество
/ Обновлено: 02 июля 2021 20:40 483

Израильский врач развеял заблуждения о вакцинации против COVID-19
pixabay.com /

Израильский врач Борис Бриль развеял популярные заблуждения, касающиеся вакцинации от коронавирусной инфекции.

По мнению эксперта, вакцинация никак не воздействует на репродуктивную систему организма. Что касается вероятности тромбоза, то она не повышается после вакцинации российским препаратом "Спутник V", отметил врач. В мире на данный момент вакцинировано от COVID-19 более 1,8 млрд человек, среди которых есть немалое количество забеременевших женщин, подчеркнул Бриль.

По словам эксперта, вакцинация не дает долгосрочных последствий. Перед вакцинацией нет необходимости сдавать анализы или проходить специальное обследование, так как обычно человек сам знает свой анамнез и хронические заболевания. Ревакцинацию рекомендуется проходить раз в полгода, заключил Бриль.

#вакцинация #коронавирус #Спутник V
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