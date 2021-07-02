Бывший адвокат Ефремова будет защищать бойца ММА Тарасова в суде

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Бойца ММА Артема Тарасова в уголовном деле об умышленном причинении вреда здоровью будет защищать Андрей Алешкин, который ранее представлял интересы актера Михаила Ефремова.

Дело о потасовке в поезде вышло не менее громким, чем авария с участием актера Михаила Ефремова. Сообщается, что в драке пострадал представитель руководства одной из крупных страховых компаний.

"Да, мы подписали договор. Но пока я не ознакомлен с материалами, поэтому ничего сказать не могу. Могу лишь сказать, что 6 июля мы идем на встречу со следователем", — заявил ФАН Андрей Алешкин.

28 апреля Артем Тарасов в компании еще одного бойца ММА Никиты Солонина находился в поезде, следовавшего по направлению Москва — Санкт-Петербург. В линейный отдел на Московском вокзале поступило сообщение, что два пассажира учинили драку в вагоне. В итоге пострадал один человек, президент страховой компании.

В пункте назначения мужчин уже ждали сотрудники полиции. Они оставили бойцов в отделе до утра. Зачинщики драки делали оттуда фотографии, которые позже были опубликованы в социальных сетях.