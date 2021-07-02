Политолог Межевич объяснил, приведут ли провокации НАТО у Крыма к ядерной войне

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Страны, которые обладают ядерным потенциалом, вряд ли допустят применение этого оружия, полагает эксперт Российского совета по международным делам Николай Межевич.

Рассуждая о вероятности начала ядерного конфликта, эксперт отметил, что такой сценарий маловероятен, поскольку применение подобного вооружения очень строго контролируется. Об этом Межевич рассказал во время эфира пресс-центра Медиагруппы "Патриот".

"Я не верю в американского, британского, российского или китайского полковника, который напрямую соединил бы два проводка. Я верю, что здесь у военных есть значительное слово", — уточнил политолог.

При этом он не исключил возможность эскалации локального конфликта из-за не очень высоких умственных способностей некоторых западных политиков. Одним из примеров глупых решений можно считать приказ отправить британский эсминец Defender к берегам Крыма.

По словам главы РФ Владимира Путина, российские военные не станут опасаться предоставить нарушителям внушительный ответ. Так что силам НАТО лучше лишний раз подумать, прежде чем инициировать новые провокации, резюмировал Николай Межевич.