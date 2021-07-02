Пушков: лидеры ЕС сами дали право голоса проамериканским странам

twitter.com / @Alexey_Pushkov

Евросоюз сам виноват в том, что маленькие и не очень развитые восточно-европейские страны навязывают ему американскую повестку, ведь он сам наделил их правом голоса.

Об этом в своем telegram-канале напомнил российский сенатор Алексей Пушков.

«Пока эти страны были вне ЕС, они льстиво обивали брюссельские, берлинские и парижские пороги, и всячески давали понять, что будут заискивать перед грандами ЕС и впредь — вы только нас примите!», — пишет член Совета Федерации.

Но после того, как эти маленькие страны стали полноправными членами Евросоюза и получили равный голос со странами-лидерами, они очень быстро обрели уверенность и продемонстрировали, что не собираются молчать. И вместе с этим они превратились в проводников влияния интересов Соединенных Штатов Америки в Европейском союзе.

Для этих стран, по словам Пушкова, пустым звуком являются «высокие принципы» Евросоюза даже в той степени, в какой эти принципы проявились, когда ведущие государства ЕС выступили против войны Соединенных Штатов и Великобритании в Ираке.

«И сейчас, когда они, поддержавшие все американские агрессии 20-го века, пытаются учить нас международному праву и правилам поведения, то им действительно следовало бы молчать, как и посоветовал им в свое время Жак Ширак», — подчеркнул сенатор.

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И в заключение Пушков отметил, что такое поведение стран-младоевропейцев должно стать уроком для Берлина и Парижа, особенно учитывая стремление Украины стать членом ЕС.

Украина, по его словам, представляет собой лишенную всяких принципов, агрессивно-проамериканскую страну, которая еще даже не вступив в Евросоюз уже пытается диктовать Брюсселю типологию поведения, не имеющую никакого отношения к европейским интересам, но зато отражающую антироссийские устремления украинских элит.