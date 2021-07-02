Меркель допустила компромисс между ЕС и Великобританией по Северной Ирландии

bundeskanzlerin.de / Пресс-служба канцлера ФРГ

Евросоюз и Великобритания смогут найти компромисс по ситуации вокруг Северной Ирландии, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, Брюссель и Лондон после Brexit найдут прагматичные решения в рамках североирландского протокола. Они позволят сохранить неприкосновенность внутреннего рынка ЕС и при этом будут способствовать реализации приемлемых для людей действий, объяснила немецкий канцлер.

Согласно торговому соглашению, которое в декабре 2020 года заключили Евросоюз и Великобритания, входящая в состав Соединенного Королевства Северная Ирландия осталась частью таможенной территории ЕС. Двойной статус региона потребовал введения процедур контроля в портах для перевозки некоторых товаров из других частей королевства.